Elodie ROYER

Mon expérience en tant que chargée de projets dans la gestion des déchets depuis 4 ans m'a permis d'aquérir une solide expérience dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets ménagers.

Aujourd'hui je suis disponible et étudie toute proposition d'embauche dans les secteurs liés à l'environnement.



Mes domaines de compétences:



- Pilotage et coordination de projets de développement liés au tri sélectif.

- Etudes de faisabilité pour la mise en place d'équipements de précollecte (type conteneurs enterrés).

- Suivi des chantiers, installation des équipements et controle de conformité des travaux.

- Conseil et expertise auprès des différents services transversaux.

- Réalisation de marchés publics liés aux équipements de précollecte, et analyse des dossiers de candidatures.



Rigoureuse et autonome,je suis douée d'une bonne capacité d'adaptation et de réactivité.



Mes compétences :

Gestion des déchets