Luis RIBEIRO

Un ensemble de compétences et un parcours riches (Direction et Management). Un profil réellement polyvalent bénéficiant de qualités techniques et humaines, singulières.



- Titulaire de la Fonction Publique Territoriale (Grade d'Attaché Cat. A)

- Titulaire de l'Attestation de Capacité Professionnelle au Transport Routier National et International de Voyageurs.

- Capacité au port d'une Licence d'Agence de Voyages.

- Parfaite maîtrise de l'Anglais, l'Espagnol, l'Italien, et le Portugais.

- Guide-interprète National trilingue.



Mes compétences :

International

Transport

Dirigeant

Tourisme

Communication

Commercial

Marketing

Hôtellerie

