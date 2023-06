Elodie SAINT GEORGES

Au sein du service Recrutement, ma mission consiste à améliorer et dynamiser la visibilité de PwC France auprès des étudiants des grandes écoles de commerce, écoles d’ingénieurs et universités.

Je suis en charge d’un portefeuille d’une vingtaine de grandes écoles de commerce, d’ingénieurs et d’universités.



Retrouvez nous sur les campus des écoles, lors des forums, des présentations métiers, des tables-rondes ou via les actions menées avec nos associations étudiantes partenaires.



Mes compétences :

Ressources humaines

Marketing

Management

Comptabilité

Contrôle de gestion

Human Resources

Sourcing

Event Management

Accounting

Social Networking