Els SAESEN

◊ COMPETENCES TECHNIQUES



- Biologie moléculaire :Construction de plasmide, mutagénèse et clonage

- Biologie cellulaire: Culture cellulaire, cytométrie en flux, tests d’activité (immunoassay,..)

- Biochimie : Expression et purification des protéines recombinantes bactériennes, analyse des protéines par électrophorèse, Elisa, marquage et manipulation radioéléments

- Biophysique : SPR, ITC, fluorescence, spectrométrie de masse, cristallographie



◊ AUTRES COMPETENCES



- Présentation orale : Anglais, Français, Néerlandais (communication scientifique et autres)

- Communication écrit: Anglais, Français, Néerlandais (écriture comptes-rendus, posters scientifiques)