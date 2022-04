Elsa BAROUKH

Après une expérience d’opérationnel RH chez Décathlon, j'ai rejoint Logica Business Consulting en 2008, au sein de la ligne d’activité dédiée à la performance de la fonction RH. Je dispose d'expériences sur les différents processus RH. Mon expertise s’articule autour de l’organisation RH, de la conduite du changement et de l’AMOA sur la mise en œuvre des différents solutions SIRH. Parmi mes références significatives, j'ai accompagné AREVA pendant 2 ans sur l’ensemble de sa transformation RH: organisation de la fonction RH, schéma directeur, conduite du changement, harmonisation des processus RH et mise en œuvre de solution RH et SIRH (paie, entretien annuel, People Review, Plan de succession et recrutement) ainsi que la montée en compétence des équipes RH et SIRH.



Mes compétences :

Animation de formations

Conduite du changement

Refonte des processus RH

Management d'équipe

Animation de communautés

Transfert de connaissances

Pilotage de projet de transformatio

Ressources humaines et management

Déploiement d'outil SIRH internationaux

Ressources humaines

Conseil

Développement durable

Responsabilité sociétale des entreprises

Gestion de projet

Recrutement

E-learning

Formation