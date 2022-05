Shams VIRJY

Je suis Expert en Paie et Administration du Personnel . Au fil de mon parcours professionnel, j'ai développé les compétence suivantes :

* l'Organisation d'un service Paie avec la partie Administration du Personnel - une centaine de salariés

* Etre le Référent Paie avec les régions sur les problématiques de Paie et SIRH

* le Paramétrage du SIRH SAGE SUITE RH pour la DSN - le PAS et la Fusion AGIRC /ARRCO

* le Reporting des Indicateurs RH

* le projet de Fusion de 12 entités régionales sur une base identique dans le SIRH

* le Plan de Développement des Compétences



Mes compétences :

RECRUTEMENT

FORMATION

Paie

Administration du personnel

Election IRP

SIRH

Reporting