Elsa BLANPAIN CERLES

Plus de 15 ans d'expérience en contrôle de gestion et direction financière, au sein de filiales de grand groupe tant dans l'industrie que dans les services ou la santé privée.



Je suis très opérationnelle, orientée vers l’optimisation de la rentabilité et la mise en place de processus permettant de renforcer le contrôle interne et la fiabilité des données financières. J’apprécie particulièrement le travail en équipe multidisciplinaire.



J'ai participé à de nombreux projets d'informatisation à la fois financier (SAP CO, BFC) ou métier (logiciel de gestion de stock).



Je suis énergique, organisée et rigoureuse, dotée d'un bon relationnel qui me permet d'accompagner vers le changement et vers la réalisation des objectifs des directions générales.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Reporting

Gestion de projet

Travail en équipe

Management

Budget et Controlling

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

International Financial Reporting

Forecasting

Consolidations

Audit

SAP Finance