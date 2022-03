Elsa BONNABAUD

Infographiste polyvalente, j'ai à mon compte de nombreux projets de communication visuelle et expériences professionnelles.

Rigoureuse et imaginative, je m'adapte à tous types de travaux. J'utilise la Suite Adobe CS6 sous mac ou pc.

Voici l'adresse de mon portfolio : aza.ultra-book.com

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse : elsabonnabaud@gmail.com













Mes compétences :

Quark x press

Photoshop

In Design

Illustrator

Dreamweaver

Premiere

Flash

After effects

Infographiste

Webdesigner

Graphiste

Animate

Microsoft Office

Adobe Creative Suite

Illustration

Orthographe

DAO

PAO