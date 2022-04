Artiste Indépendante, je travaille le papier (découpage, collage, ombres et lumières, décors de spectacles)



J'expose mes créations, je propose des ateliers de découpage et je crée des histoires pour enfants.



J'ai monté deux spectacles pour enfants. Je me lance dans le théâtre d'ombres.



Mes compétences :

Découpage Papier

Contes

Théâtre d'ombres