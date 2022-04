Elsa CAPPELLO

Je suis actuellement à la recherche d'un poste (CDD ou CDI) d'éducatrice spécialisée dans le Maine et Loire et la Mayenne.



Educatrice spécialisée depuis juillet 2017, j'ai travaillé au Centre Départemental Enfance Famille - Village Saint Exupéry à Angers (1 an et 2 mois), puis à l'Institut Medico Educatif Clairval - SIPFP et SEES à Segré (3 mois) et à l'IME de Chateau Gontier (3 semaines).



Obtention en Juillet 2017 du Diplôme d'Etat d'Educatrice Spécialisée à l'Arifts Safrants à Angers. Durant cette formation, j'ai réalisé différents stages dans le domaine du handicap (F..A.M et S.E.S.S.A.D) et de la protection de l'enfance (Service ASE et MECS) et de l'insertion socio-professionnelle de personnes ayant une déficience intellectuelle (Dispositif Jeunes INsertion Handicap (DJINH).





Obtention en 2013, du BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)

Après avoir obtenu un Bac Pro Secrétariat, en 2011 et voulant avoir un diplôme alliant les domaines administratif et social, j'ai intégré, ce BTS. J'ai ainsi développé mes connaissances sur divers publics (personnes en situation de handicap, personnes en situation d'exclusion, personnes âgées, personnes relevant de la protection de l'enfance) et les prestations et accompagnements auxquels ils pouvaient prétendre.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Animer la vie quotidienne

Informatique

Accompagnement individuel

Rédaction courrier, projet personnalisé, compte re