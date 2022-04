Elsa D'ANDREA

Forte d'une expérience de plus de 15 ans en communication, mes principales missions sont :

- Participation à la réalisation du schéma directeur de communication du Groupe

- Elaboration et rédaction des supports de communication internes et externes (magazine interne, brochure institutionnelle...)

- Conception et organisation d’événements internes ou externes (conventions annuelles, soirées...)

- Création et animation d’Intranets

- Elaboration et analyse d’enquêtes internes

- Réalisation et suivi du budget communication





Mes compétences :

Corporate