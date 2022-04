Elsa DACHARY

Chef de Projet, Responsable qualité, webmestre, formatrice

Depuis le début de ma carrière, j'ai développé ces 4 compétences majeures qui se nourrissent les unes des autres. J'apprécie d'exercer ces postes séparément tout en utilisant les aspects les plus pratiques de chacune de ces compétences dans mon travail.



Mes compétences :

Audit

CAE

Chef de Projets

COMMERCE

Dynamisme

E commerce

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Ess

Modélisation

Modélisation de processus

Organisation

Qualité

Qualité et audit

Webmaster