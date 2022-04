Elsa DAFOUR

Depuis 2010 Réalisatrice, Journaliste, Chargée de production, agence [Neus]

www.neusphotos.com

(documentaires,web-documentaires, institutionnel, presse magazine)

Réalisation, cadrage, son et montage

Mes réalisations sur: http://www.vimeo.com/neuslab

Institutionnel:







2009-2010 JRI

-Mai-sept: Cadreur monteur Groupe In Visu (films institutionnels)



Déc-juin: formation Emi-Cfd "journaliste vidéo multimédia"

Prise de vue et montage

Caméra semi pro (Canon XF 100, P2, Z1...), 5D Mark II

Prise de son

Montage sur Final Cut Pro

Encodage web



2003-2009 Rédactrice rubriques tourisme, voyage, consommation

Collaborations

-Magazines: Marianne, l'Express Mag

-PQR: L'Indépendant du Midi (Bol d'air)

-Edition: GEO, Petit Futé

-Web:

Easyvoyage.com: journaliste, chef de rubrique de 2004 à 2006



Mes compétences :

Rédactrice

Documentaire

JRI

Cadreur

Réalisateur

Monteur

Journaliste

Production