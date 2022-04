Elsa DELFORT

CHARGEE D'ETUDES : SCIENCES SOCIALES, SATISFACTION CLIENTS, MARKETING



La diversité de mes expériences professionnelles témoigne de ma capacité d'adaptation. En effet, j'ai su m'approprier des domaines d'études d'horizons différents et mettre à profit mes compétences en fonction des moyens humains, matériels et techniques mis à ma disposition.

Ma participation à des recherches scientifiques m'a permis de me familiariser avec le monde de la recherche et le fonctionnement de laboratoires. Mon expérience professionnelle dans le marketing m'a permis de développer de bonnes bases dans ce domaine.



TECHNIQUES D’ENQUÊTES:

- problématisation d’enquêtes et choix des populations

- conception de dispositifs d’enquêtes quantitatives et qualitatives (questionnaires, entretiens individuels et collectif, observations)

- passation des dispositifs d’enquêtes

- dépouillement et codage des données



ANALYSE DES DONNÉES:

- Quantitatives : Analyse multivariée et modélisation

- Qualitatives : Analyse du contenu de l’entretien



VALORISATION DE LA RECHERCHE:

- Assistance aux projets de recherche (Communication, Valorisation, Aide au pilotage)



LOGICIELS

- Traitement et analyse des données quantitatives et sociodémographiques : SAS, Sphinx, SPSS

- Traitement et analyse des données qualitatives : Alceste, Lexico

- Géomatique : Philcarto, Mapinfo

- Bureautique : Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook et Access)

- Logiciels créatifs: Pack Adobe (Illustrator, Photoshop, In Design)



Langue: Anglais niveau B2



SAVOIR-ETRE :

Capacité à travailler en équipe et en autonomie.

Facilité à s'adapter à de nouvelles thématiques et méthodologies.

Aisance dans les présentations écrites et orales.



Détention du permis B



