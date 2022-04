Elsa DEMAN

Bonjour, âgée de 27 ans,jeune diplômée d'un Master professionnel métiers de l'insertion par l'activité économique, durant mon cursus universitaire j'ai effectué plus de six mois de stage professionnalisant. Mais différents terrains de stage et cursus universitaire m'ont permis d'acquérir une assez bonne connaissance du marché de l'emploi, des bases concernant l'accompagnement socioprofessionnel, certaines techniques de recherche d'emploi, des éléments de base en droit du travail et en droit social, une assez bonne connaissance du secteur du handicap et des différents acteurs de l'insertion par l'activité économique, une bonne capacité d'analyse, de la méthodologie concernant la conduite de projets et les techniques d'entretiens individuels ainsi que la planification des actions réalisées... Mais différents stages et travaux collectifs m'ont permis d'appréhender le travail en équipe, je l'apprécie. D'après mes collègues de travail, j'ai un bon relationnel. J'aimerais dans ma future carrière professionnelle développer des projets ou de partenariat visant à favoriser l'insertion des personnes handicapées, quel que soit leur forme de handicap, ou les personnes en difficulté sociale ou vis-à-vis de l'emploi dans le milieu ordinaire de travail. Je suis d'ailleurs moi-même en fauteuil roulant.



Mes compétences :

Conduite de projet

Bénévolat