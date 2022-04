Elsa DOUCET

Ingénieure géologue ENSG de formation, avec 6 ans d'expérience minière en Afrique, j'ai complété ma formation par un mastère spécialisé "Ingénierie et Gestion de l'Environnement" à Mines ParisTech, pour m'orienter vers la gestion durable des ressources naturelles.



Mes centres d'intérêts professionnels sont principalement axés sur la gestion durable des mines, de l'après-mine et le recyclage des matières premières.



Mon expérience en géologie minière m'a amenée à prendre part au développement de grands projets, depuis les premiers stades de l'exploration minière jusqu'à l'ouverture d'une mine à ciel ouvert.

J'ai pu acquérir des connaissances en gestion de l'après-mine lors de mon stage de mastère spécialisé, et en particulier sur le traitement des eaux des anciennes mines d'uranium.

J'ai l'expérience des travaux terrain en conditions difficiles, en étant au contact des communautés locales.

J'ai par ailleurs une petite expérience en tant que professeur d'Anglais et de Français dans une école de langues en Afrique.



Mes compétences :

Echantillonnage

Gestion d'équipes

Campagnes de forage

Diamants

Fer

Manganèse

QAQC

Cartographie

Enseignement