Elsa FERREIRA

Diplômée en information communication, je suis actuellement chargée de communication et de la culture à La Mairie de La Salvetat Saint-Gilles (31880).



Mes différentes formations et mises en pratique m'ont permis d'acquérir des compétences diversifiées en communication : le webmarketing, l’événementiel, la veille, la collecte et la diffusion d’informations.



Mes expériences enrichissantes, m’ont permis d’être autonome dans mes différentes tâches et d’être flexible.



Mes compétences :

Gestion de sites internet

Veille technologique

Veille stratégique

Bureautique

Gestion de réseaux sociaux

Collecte d'informations

Mise en place de partenariats internet

Enquêtes en ligne

Mise à jour de contenu web

Animation de communauté

Community management

Communication

Webmarketing

Veille