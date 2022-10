Paul JÉBEILY

Actuellement en poste chez Activus-Group, en prestation à la DSNA-DTI à travers une équipe SopraSteria, je m'éclate dans mon nouveau travail de préparation et d'exécution d'exercices de gestion de trafic aérien.

Les équipes sont formidables (tant du côté employeur direct que chez le client intermédiaire et final), le travail passionnant, l'ambiance très motivante !



Mon précédent employer, XLM-Services à Toulouse, a permi de m'enrichir de quelques belles expériences:

- Durant l'été 2013, j'ai été consultant chez Safran-Engineering-Services, d'abord sur une activité de développement sur Access 2003 et SQL Server 2005 pour la correction et l'évolution d'une base de donnée d'obsolescence de pièces du client final Eurocopter, puis dernièrement sur un projet de transcodage VBA - langage C d'un ensembles de modules pour un client final, la Snecma.

- Juste avant, de 2012 à 2013, j'ai pu travailler pendant presque 2 ans dans le secteur des télécommunications chez FT-Orange à Blagnac, pour participer aux campagnes de qualifications des applications variées d'offres en téléphonie fixe (ADSL, VDSL, VHB FTTH, C2E, CEM2...).

- de 2010 à 2011, j'ai été engagé au sein des équipes Safran et Airbus (Saint-Martin du Touch), en tant que pilote d'une activité de recueil des exigences pour la définition d'un processus et la mise en place d'une plateforme outil de chargement de fichiers de configuration d'applications avion (A350).



Précédemment, pour une entreprise d'édition logiciel, ADN France, j'ai contribué à l'évolution logicielle d'une application Web durant 1.5 ans, en conception/développement objet, en Flash ActionScript 2&3. Il s'agissait d'une application client/serveur de gestion de câblage de grosses entreprises. L'application R3Web a subi de nombreuses évolutions (et corrections) très appréciées des clients.



Antérieurement à ces expériences, J'ai travaillé plus de 7 ans pour deux autres entreprises (REM Informatique à Toulouse sur un CDD de 6 mois, et B2i à Rungis), à travers lesquelles j'ai pu me mettre en avant de différentes façons :

_Autonomie et organisation, en tant que formateur chez REM (pendant 6 mois), et pilote de déploiement d'un processus qualité en mission B2i chez Renault à Lardy (pendant 1 an);

_Créativité, au cours des missions de conception et développement chez B2i, notamment lors de la réalisation d'outils pour le BE automobile, ou de tableaux de bord temps réel pour RVI et e-sim;

_ Ingéniosité, lors de la réalisation de programmes d'automatisation de génération de fichiers descriptifs des voies de métros automatiques, en mission chez Alstom-Transport;

_ Esprit d'équipe, à travers chacune de ces dernières missions;

_ Esprit d'entreprise, en participant à de nombreuses courses ou raids avec les couleurs de l'entreprise...



Les secteurs qui m'attirent le plus, à travers l'informatique, sont les suivants :

_ le médical et biomédical,

_ le transport (ferroviaire, automobile, aéronautique),

_ l'environnement,

_ les énergies renouvelables...



Et si vous avez connaissance d'un besoin dans l'un de ces domaines, il y aurait de fortes chances pour que cela m'intéresse ! Ne serait-ce que pour échanger et communiquer nos intérêts professionnels.



Mes compétences :

Flash

VBA

Langage C

Langage C++

XML

HTML

VB

Développement

ActionScript

Java

Access 2003

Sql server 2005

Photoshop, Gimp...

Visual Basic for Applications

SQL

UNIX

Matlab Simulink

VHDL

UML

Microsoft Visual C/C++

Microsoft SQL Server

Microsoft Excel

Microsoft Access

Mercury Quality Center

Visual Basic 6

Verilog

VDSL

VAX/VMS

Turbo Pascal

Paint Shop Pro

MySQL

Mercury Interactive Quicktest

Massage

Macromedia Flash

FORTRAN

Cascading Style Sheets

Airbus A340 Aircraft

Airbus A320 Aircraft

Airbus A350 Aircraft

Airbus A400M Aircraft

DO178B