Elsa FOULLON

Je pratique le métier de chef de produit depuis 5 ans. Ce métier est varié et passionnant.

J'ai pu travailler sur plusieurs rayons dans le textile tels que le sweat, le tee-shirt basique et les licences.

C'est un métier qui demande de nombreuses compétences, allant de la créativité à la communication en passant par une bonne organisation et une maîtrise des chiffres.

Je suis une passionnée de décoration d'intérieur et de "fait main". Je réalise de nombreux travaux comme de la couture, de la restauration de meubles, du bricolage...

Je souhaite rejoindre une entreprise alliant mon expérience professionnelle et ma passion.



Mes compétences :

Chef de produit

Gestionnaire

Négociation

Organisée

Textile

ventes

Manuelle

Bricolage

Décoration