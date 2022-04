Elsa GERAUD

Diplômée d'un Master 2 Droit Social et Management des Ressources Humaines à l'Université de Nantes, j'ai occupé le poste de Gestionnaire Ressources Humaines pendant 2 ans au sein d'une coopérative agricole de Vendée (1300 salariés).



Aujourd'hui, souhaitant mettre à profit ce premier emploi et recherchant de nouveaux défis professionnels, j'occupe le poste de Gestionnaire Ressources Humaines (création d'un poste RH) depuis février 2016 au sein d'une entreprise de Travaux Publics (plus de 100 collaborateurs(trices)).



Mes compétences :

Informatique

Droit social et du travail

Formation

Administration du personnel

Gestion des temps

Paie

Gestion des intérimaires

Suivi maladies et accidents du travail

Hypervision

Horoquartz

Decidium Grande Entreprise

Gestion des ressources humaines