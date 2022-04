Elsa ISOARDI

Titulaire d'un M2 (ex DESS) LEA option communication, j'ai choisi d'ouvrir mon domaine de compétence professionnelle vers le secteur de la culture et du multimedia.



Après une riche expérience en tant qu'assistante de production et postproduction chez Tempesta, société de production de films publicitaires, je travaille aujourd'hui comme indépendante dans le secteur de l'audiovisuel et du multimédia.



Au sein de la société nouvellement créée "WeGo Productions", je développe divers projets dont on moyen métrage actuellement en postproduction.



En parallèle je développe mes compétences dans le web design et la programmation.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Audiovisuel

Communication

Culture

Multimedia

Adobe Photoshop

Photographie

Journalisme