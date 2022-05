Pierre GUILLE

Fonction actuelle au sein de la direction de La Marseillaise:

- Secrétaire Général du Mondial la Marseillaise à Pétanque,

1er évènement du sud de la France avec 15 000 joueurs, et 160 000 spectateurs.

3eme évènement national de France télévisions après Rolland Garros et le Tour de France, 1er pour RTL.

Organisation générale avec un team dirigeant de 7 personnes et 300 bénévoles - 29 sites de jeux sur Marseille, Finale sur le Vieux Port.

Relations médias, 150 journalistes accrédités, institutionnelles, partenariales, avec 19 partenaires dont les privés : Total, EDF, Vinci, Veolia, Caisse d'épargne, Obut, Ricard, BNP Immo, AG2R, Allianz, Carrefour, Nexity, Mutuelles de France +, les publics avec MPM, Ville de Marseille, CG13, Région Paca, et les médias avec France3 et RTL.

Organisation du Trophée Henri Salvador avec Jean Réno, Claude Brasseur, Jean Luc Reichmann, PPDA, Stéphane Plaza, Patrick Bruel, et bien d'autres...



Fonction passée : Responsable commercial secteur Auto Régie publicitaire la Marseillaise, 30 personnes

Management d'équipe commerciale, veille concurentielle, négociations, media planning, créas pubs, recouvrement.



Mes compétences :

Relationnel

Management commercial

Organisation d'évènements

medias