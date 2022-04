Elsa KADDARI

Passionnée d'art contemporain, de littérature et de mode et par l'univers de la joaillerie. Actuellement responsable de vente pour la marque de la talentueuse créatrice de maroquinerie et de bijoux Cécile Jeanne, je souhaite travailler dans le secteur du commerce de bijou haut de gamme. Mon parcours m'a permis d'acquérir des compétences polyvalentes j'ai travaillé dans le secteur de la parapharmacie, dans la prospection de clients pour des outils informatique je suis aussi ouverte à ces secteurs professionnels. Mon souhait le plus cher est de transmettre ma passion pour l'art et les belles pierres. J'espère recevoir des proposition d'emploi de responsable de vente de bijouterie, maroquinerie. Je suis disponible et mes horaires sont flexibles.