J'ai suivi une double formation en Management Général (EDHEC, programme Espeme) et en Ressources Humaines (Master MRRH à l'IAE Aix). Cette double compétence, acquise à travers des stages en entreprises, m'offre à la fois une vision globale "Business" et la vision spécifique du métier des Ressources Humaines.



J'ai eu l'opportunité de travailler dans des pays et secteurs d'activités divers, cela ma permis de développer mes facultés d'adaptation et de communication afin d'être efficace en toute situation.



Je suis une personne ouverte d'esprit, pragmatique et j'ai le sens du service. Ces qualités me permettront de m'adapter facilement à toute situation et sauront compenser ma "jeunesse" lors de ma prise de poste.



Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit ces diverses compétences et expériences au sein d'une entreprise à dimension internationale sur un poste à caractère généraliste afin de satisfaire mon envie d'apprendre et de découvrir sur divers sujets (change management, communication interne, talent mangement, compensation and benefits...)



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas a me contacter.

Je suis mobile en Europe et disponible immédiatement



Merci de votre attention,

Elsa



Mes compétences :

Communication interne

Excel

Référentiels de compétences

Fiches de poste

Rémunération

Bilan Social Individuel

SIRH

Ingénierie de formation

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Gestion des compétences