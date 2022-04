Elsa LACROIX

Ingénieur eau et environnement, je travaille actuellement dans le domaine scientifique sur la dépollution des eaux souterraines par des méthodes faisant appel à la biotechnologie environnementale. Mes domaines de compétences concernent l'ensemble des problématique liés à la qualité de l'eau (diagnostic et traitement), les études d'impact sur les milieux aquatiques ainsi que la microbiologie des eaux. Je suis également fortement intéressée par l'enseignement, l'éducation à l'environnement et la communication scientifique.



Mes compétences :

Biorémédiation

Biotechnologie

Eau et Environnement

Environnement

Étude d'impact

Modélisation

Qualité

qualité de l'eau

Traitement de l'eau