Elsa LATIL

A proactive and adaptable junior manager deeply motivated by achievement of team goals and project management. A solid background in various environments, which taught me excellent adaptability and coordination. A good representation of my skills is communication and project management.



Mes compétences :

Création de site internet

Pack office et recherche internet

Google analytics

Photoshop

Marketing

Communication

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Gestion des ressources humaines

Gestion de la relation client