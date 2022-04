Elsa LOIRET

Je suis actuellement en poste au sein de Mazars, en tant que Chargée de Communication Interne.



J’ai été Chargée de Communication au sein de Mutex, du Groupe AXA (AXA France et AXA Global P&C) et du Groupe Nouvelles Frontières où j’ai eu l’occasion d’élaborer et de suivre les étapes de plans de communication, et de gestion de projets : création d’un intranet, création de vidéos, organisation d’événements, rédactionnel (intranet, brochures, mails push, affiches, flyers, etc.), coordination des projets avec l’ensemble des sites en France et dans le monde, etc.



Evoluer au sein de structures différentes (taille, organisation, budget, etc.) m’a permis de développer mon sens de l’autonomie et ma capacité d’adaptation.



Mes compétences :

Communication Interne

Communication Externe

Web