Elsa MARTIN

Consultante urbaniste spécialisée dans le conseil en développement durable des territoires et concertation publique, je travaille actuellement avec Voix Publiques (2 personnes) sur des missions diversifiées : animation de dispositifs de concertation publique, communication, projets de territoires durables, formations.

Nos missions :

*Accompagnement de la Région IDF pour la concertation et la communication concernant son Agenda 21 (en cours)

*Formation des membres des Ateliers Participatifs de Proximité de la ville d'Ingré - 14 et 15 mars 2014

*Animation de la concertation publique pour le projet Coeur de quartier du Mont-Saint-Martin à Nemours pour la SORGEM (novembre 2013 - en cours)

* Audit pour la visibilité et la lisibilité du Jardin Botanique de la Ville de Paris et stratégie de communication, en co-traitance avec CommeUnArbre - juil. 2012/avril 2013

*Accompagnement d'Ingré, commune de l'agglomération orléanaise, dans l'élaboration de son agenda 21 (déc. 2011-mai 2013)

* Co-conception et co-animation des Assises du Grand Pari(s) de Plaine Commune, avec Muse des Territoires - mai à juillet 2013

*Animation de la concertation sur un projet de ZAC en centre-ville, à Olivet (45) - déc. 2012 - avril 2013

*Formation démocratie participative : animer des conseils de quartier, à destination d'élus (2 jours, décembre 2013)



Jeune urbaniste "nourrie" au développement durable, à la composition urbaine (urban design à Londres), j'ai obtenu en novembre 2011 une première mission pour la réalisation d'un agenda 21 en partenariat avec Voix publiques.

Je souhaite participer à des missions variées, pour acquérir une expérience professionnelle dans d'autres domaines comme celui du projet urbain, que j'ai travaillé à l'université, qui m'a passionné et que j'aimerais pratiquer pendant ma carrière.



Je souhaite également pouvoir exploiter ma compétence en anglais (production en anglais, communication, traduction)



+ rédaction d'études urbaines

+ diagnostics de territoire

+ avant-projets de territoire durable

+ notes de recommandations

+ animation de réunions, d'ateliers de concertation

+ enquêtes de terrain

+ composition urbaine

+ dessin et cartographie : Illustrator, Photoshop, AutoCAD, Géoconcept, Mapinfo

Langue : français, anglais

Qualités : qualités relationnelles et rédactionnelle, force de proposition, travail en autonomie, esprit d'équipe, capacité d'adaptation.



Mes compétences :

