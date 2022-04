Elsa MILLOT

J’ai une expérience de 12 ans en Gestion des Compétences, Recrutement,Formation et Communication avec une forte dimension projet, dans des sociétés internationales, B to B et BtoBtoC, dans des contextes de fortes mutations organisationnelles (fusion, acquisition nouvelles activités, fermeture de sites, déploiement ERP).



Je souhaite échanger avec des professionnels qui comme moi conçoivent et mettent en œuvre des solutions de Développement en Ressources Humaines (Formation, Emplois, Recrutement, Communication) dans une problématique de changements organisationnels ou de projets.



Mes compétences :

Communication

conduite de changement

developpement ressources humaines

ERP

Formation

Gestion des compétences

GPEC

Recrutement

Ressources humaines