Elsa NEGRE

4 ans d'expérience en maîtrise d'oeuvre en tant que chef de projet spécialisée dans les constructions hospitalières et laboratoires, sur différents projets en neuf et réhabilitation, de 12 000 à 83 000 m² SDO, concernant tous les secteurs hospitaliers (blocs opératoires, réanimation, radiothérapie, laboratoires, hospitalisation,...).



En parallèle de ma fonction de chef projet bâtiment, j'ai également développé des compétences en tant que chargé d'affaire biomédical pour définir les interfaces équipements / bâtiments, les contraintes des dispositifs médicaux dans les hôpitaux et les cahiers des charges pour des lots spécifiques médicaux.



Compétences spécialisées Bâtiments Hospitaliers

• Maîtrise d'oeuvre de projet de construction hospitalier tous corps d'état (TCE)

• Management de projet

• Plannification

• Gestion des budgets



Langues et informatique :

• Anglais (courant)

• Pack office (Access, Excel, Power point, Word), Microsoft project

• Autocad

• REVIT

• Logiciel de programmation hospitalière



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de projets

Dispositifs médicaux

Conduite de projet

Management commercial

Planification

Communication

Ingénierie