Elsa PECOT

A la recherche de nouveaux challenges professionnels en Marketing (région Normandie)



Grâce à mes expériences dans des industries variées, je bénéficie d'une grande capacité d'adaptation et de flexibilité, utile lors de nouvelles missions, quelles soient individuelles ou en équipe.



Autonome, pro-active et de nature curieuse, je sais faire preuve de dynamisme, d'organisation et de motivation afin d’atteindre les objectifs qui me sont fixés.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Analyse financière

Marketing stratégique

Marketing

Reporting

Gestion de projet

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Gestion commerciale

Vente

Pilotage