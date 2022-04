Elsa PELLERIN

Praticienne en massages Bien-être, je me spécialisée en Sensitive Gestalt Massage®, approche psycho corporelle par le toucher, sous une approche humaniste. J'ai ouvert mon salon de massage en septembre 2013 à marly le roi sous le nom de: La Plume et le Souffle.

Je suis également spécialisée dans le Massage Latéral Pré et Post Natal, massage effectué allongé sur le côté, idéal pour les femmes enceintes et les personnes en quête de maternage.



SENSITIVE GESTALT MASSAGE®, Approche psychocorporelle

- Massage-Bien-Etre de Relaxation, pour un moment de détente, après une journée difficile ou pour soulager quelques tensions

- Massage SGM (Sensitive Gestalt Massage), qui trouve ses sources dans le massage californien et la Gestalt thérapie. Ce massage s'inscrit dans un programme de 3 séances minimum.

Pourquoi choisir une approche psychocorporelle ? Face aux messages parfois récurrents de la mémoire de notre corps (tensions, somatisations), qu'ils soient soudains ou chroniques, cette approche permet, par des gestes précis, de faire l'expérience de soi par le corps, de prendre conscience de ces messages, et des émotions et blocages qu'ils peuvent signifier.

L'objectif de ce massage est de permettre de faire progressivement le lien entre corps et esprit, de mieux respirer, de dénouer les blocages physiques et énergétiques, puis de se restructurer, et d'entrer en contact avec son potentiel.



Mes compétences :

Bien être

Ecoute

Gestion du stress