Francois THEBAULT

Avec l'@silage-colis, le client est ... R.O.I !

L'e-commerce et ses spécificités interactives ont permis d'apporter beaucoup de fraîcheur et surtout d'efficacité aux colisage d'échantillons réalisés jusqu'àlors avec les enseignes de vente à distance.



Multiplicité des sites et des profils cyberacheteurs, ciblage des colis selon des critères socio-démo ou comportementaux, post-test en ligne...., autant d'atouts qui légitiment l'@silage-colis pour apporter de nouvelles offres ou produits directement à domicile !



Première agence conseil en échantillonnage à domicile, avec des accords de collaboration aupres des principaux sites de e-commerce, e-sampling entend ainsi concilier les objectifs de fidélisation des sites avec les objectifs de recrutement des marques.

Si vous êtes en quete de nouveaux acheteurs sur vos marques, rendez vous sur le siteArray !





PS : Vous êtes éditeur et souhaitez à votre tour offrir des échantillons-cadeaux à vos clients, contactez nous à l'adresse logistique@e-sampling.fr et rejoignez notre réseau de sites diffuseurs



