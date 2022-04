Elsa PERRODY

Biologie cellulaire: cultures classiques, gene silencing, microcopie à fluorescence



Microbiologie: techniques classiques et microscopie optique (contraste de phase et fluorescence)



Biologie Moléculaire: techniques classiques, clonage



Génétique: -microbiologie: transduction par phage P1, double hybride levure, génétique des bactériophages

-eucaryote: crispr/cas9 system dans des lignées de cellules humaines



Biochimie: purification de protéines, pull-down, immunoprecipitation, gel filtration, réactions enzymatiques in vitro, extraction de lipides, chromatographie sur couche mince, pulse chase, marquage radioactif du métabolisme



Mes compétences :

Biochimie

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Gestion de projet

Rédaction scientifique

Microbiologie

Biologie des bactériophages

Réactions in vitro

Purification de protéines

Encadrement

Spectrométrie de masse

Microscopie confocale

Communication orale

Génétique