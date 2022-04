Elsa PUENTES

Avocate franco-espagnole spécialisée en droit des sociétés, fusions acquisitions et droit des contrats. Outre mes fonctions d'avocat, je suis responsbale du développement du French Desk.

Avec près de 12 ans d'expérience professionnelle en matière de conseil juridique à des clients, je m'occupe essentiellement de l'assistance juridique aux clientes français en les accompagnant dans leur implantation en Esapgne et le développement de leurs négoces en Espagne (constitution de sociétés, joint-venture, fusion acqusition, acquisition immobilière, baux urbains, réseau de distribution, etc.).

J'ai une ample expérience en matière de due diligence et conseil sur les aspects contractuels, sur des projets de fusions acquisitions, restructurations et en matière de droit des sociétés.

Assistance juridique à des sociétés développant leurs activités dans des secteurs comme: commerce, secteur immobilier, énergies renouvelables, fabrication de papier et carton, matières premières, industrie chimique, industrie pharmaceutique, eaux, traitement de déchets, ingénierie.



Mes compétences :

Droit immobilier

Fusions acquisitions

Droit des sociétés

droit de la consommation

Droit des contrats

Négociation internationale

Due Diligence