Elsa RAKOTONIRAINY

Un projet de refonte de site pour cette année ? Besoin de nouveaux contenus ou mettre à jour l'existant? Besoin d'enrichir votre site web ou blog tout en répondant aux exigences des moteurs de recherche et aux questions de vos visiteurs ? Les projets web se multiplient, deviennent plus créatifs, plus ciblés! N'attendez plus pour vous démarquer de vos concurrents en vous associant à une collaboratrice passionnée par son métier et prête à vous accompagner dans la réalisation de vos projets web!



De formation Bacc +2 en tourisme et une solide expérience en rédaction web, je vous accompagne dans vos projets rédactionnels par mon expérience et surtout ma passion de l'écriture. Disposant d'un bon PC neuf, et d'une connexion illimitée, je privilégie l'homeshoring.



Mon atout ? J'allie mes acquis et mes expériences pour vous apporter un œil neuf au travers de ma plume grâce notamment aux nombreux travaux où j'ai eu le plaisir d'apporter ma contribution à l'édifice des projets de mes clients.



Ma différence? Je me forme régulièrement aux nouvelles techniques et partage ce savoir-faire avec ma clientèle. J'ai donc ainsi pu développer mon plaisir de l'écriture par la rédaction de différents sujets pour le web : mode, bien-être, voyages, guides, mode d'emploi, description de produits, billets pour blog, forex, sport et bien plus encore.



De par mes expériences, je pense donc tout à fait répondre aux exigences que requiert un bon rédacteur de contenu : esprit inventif, curieux, bonne plume mais aussi respectueux des délais de livraison et contraintes diverses liées à ce métier.



N'hésitez pas à me contacter: je sais être à l'écoute de vos besoins pour vous offrir une prestation de qualité au-delà de vos exigences avec facturation en bonne et due forme. Mon adresse mail : elsarakotonirainy(arobase)yahoo.fr



Mes compétences :

Gestion de contenu

Relecture / corrections

Blogging

Contenus rédactionnels

Transcription audio

Correction orthographique

Supports de communication

Réseaux sociaux

Community management

Création de contenus

Rédaction de contenus

Prestashop

Wordpress

SEM

Référencement naturel