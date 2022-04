Elsa RAMON

Web, nouvelles technologies, graphisme, programmation, jeux vidéos... tout un univers qui me passionne et m'intéresse un peu plus chaque jour.



Mais avant d'en arriver là ?



Études de langues, de communication et expérience dans le tourisme. Mon expérience de plus de 3 ans dans une structure proposant activités, hébergement et restauration m'a permis de comprendre les problématiques touristiques et hôtelières.



En charge de la communication, des réservations et de l'accueil des clients, j'ai pu m'épanouir à travers ces domaines et découvrir bien d'autres facettes en dehors de mon champ d'expertise. Petite structure munie d'un grand potentiel, j'ai appris à être polyvalente et à m'adapter à tout type de situations.



Passionnée par le graphisme et intéressée par la rédaction web et l'ergonomie, j'ai décidé de me tourner vers une formation Web.



Et maintenant ?



Actuellement en charge du référencement naturel (SEO) dans une agence Web proche de Grenoble, je gère un portefeuille de plus de 60 clients, principalement du milieu touristique.



Mon expérience dans le tourisme en lien avec mes connaissances webmarketing me permettent de réagir rapidement aux problématiques propres à ce milieu.



Toujours en quête de nouvelles inspirations, j'aime surfer sur le Web et mon travail quotidien de veille me permet d'apporter des solutions adaptées.



Je conseille aussi nos clients dans le cadre de stratégies webmarketing.





Mes compétences :

Rédaction web

Référencement naturel

Rédaction de contenus

Google Webmaster Tools

Google analytics

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Adaptation

Commercialisation

JQuery