Elsa ROMERU - BELLINET

Après l'obtention d'un Master 2 en Affaires Internationales et Européennes en 2009, j’ai travaillé pendant 1 an comme assistante juridique dans un cabinet d'avocat à Londres avant d’avoir l’opportunité d’aller vivre au Mexique.



Grâce à ma maîtrise de l’anglais et de l’espagnol, j’ai pu intégrer un cabinet de conseils en Ressources Humaines en tant que consultante en recrutement. Pendant presque 2 ans, j’ai travaillé avec de grandes entreprises industrielles, telles que Michelin, Valéo, Bombardier. J’ai notamment participé à l’ouverture d’une usine d'une entreprise canadienne du secteur automobile (BRP) en collaborant au recrutement de plusieurs postes clés. J’ai ainsi acquis une solide expérience en recrutement et développé un intérêt particulier pour la Gestion des Ressources Humaines en travaillant directement avec des DRH. C’est ce qui a motivé ma décision de reprendre mes études.



J'ai alors intégré un Master 2 en Ressources Humaines en formation continue en 2012-2013. Je travaille aujourd'hui chez Hommes & Entreprises International en tant que Chargée de recherche - recrutement.



Mes compétences :

Pack office

Droit social

RSE

Recrutement

GPEC

Ressources Humaines

Qualité de vie au travail

Risques psychosociaux

Recrutement par approche directe

Droit