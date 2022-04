Elsa SAUSSE

De formation bac+3 en commerce et assistanat de direction, je suis actuellement en reconversion professionnelle pour devenir Coach Sportif. Le sport étant ma passion depuis mon plus jeune âge, j'ai décidé de changer de parcours pour m'épanouir dans mon quotidien. CrossFit, cours collectifs, nutrition, programmation... seront des sujets qui n'auront plus de secrets pour moi, et qui me permettront de vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs.



Mes compétences :

Marketing

Organisation

CRM

Evénementiel

Gestion de projets

Microsoft office

E-commerce

Logiciel libre