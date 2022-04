Elsa Thermed, 25 ans, réside en Bretagne, originaire de Guingamp (22).

Co-gérante de la boutique Tempête de l'Ouest depuis mars 2014



Officiellement ouverte en Mai 2014, je suis actuellement co-gérante de la boutique en ligne Tempête de l'Ouest, une épicerie fine dédiée à la gastronomie bretonne et aux produits culturels bretons : dédiée aux particuliers et aux professionnels, vous découvrirez à la fois des produits alimentaires que nous sélectionnions chez des petits producteurs locaux ou des artisans bretons reconnus ainsi que des articles de vaisselle et des accessoires. Tempête de l'Ouest a pour vocation de promouvoir des produits bretons de qualité ainsi que ses artisans / producteurs puis de permettre à toutes les personnes à travers le monde de retrouver et de commander facilement les plus célèbres spécialités bretonnes.



Découvrez ma boutique : http://www.tempetedelouest.fr



Mes compétences :

Référencement naturel

Google analytics

Google adwords

Rédaction web

Rédaction

E-commerce

Wordpress

Langues étrangères

Webmarketing

Adobe Photoshop