Je suis Mlle Bondja Ngaha Stella.Actuellement étudiante à l'ESSEC de Douala en commerce international et supply chain management.J'ai eu a effectuer des stages professionnels à PANALPINA au poste d'opératrice de saisie et à BOLLORE au poste d'assistante facturation.

Travaille actuellement à BUREAUTIC COMPANY PLUS en tant que responsable Edition des BESC à l'import.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Import/Export

Air Freight