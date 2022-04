Elvine CASTANIER

Après les préparations au concours de la police, j'ai fait un peu de vente en parallèle d'une activité bénévole à la CIMADE de Seine Saint Denis.



J'ai pu aider des personnes en difficultés, tant par l'écoute qu'en les accompagnants dans leur démarche pour obtenir des papiers.



J'ai ensuite intégré l'UDAF des Hauts de Seine, en tant que déléguée à la tutelle, et depuis 2006 l'Association tutélaire du Val de Marne.



A ce jour, j'accompagne les personnes protégées dans leurs démarches administratives. Coordonne les projets de vie. De plus, je gère les budgets et patrimoine d'un portefeuille de soixante personnes en ayant comme objectif de les conduire à plus d'autonomie.

Chaque année je rend compte de ma gestion au juge des tutelles.



Mes compétences :

Accompagnement

Encadrement

Polyvalence

Réactivité