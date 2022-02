Thomas CHOISNARD

Issu de la psychosociologie, compagnon de l'écoute, du dialogue et du conseil, je travaille dans le cadre des bilans de compétences et des formations.



Il s'agit dans la rencontre d'inviter l'autre à réfléchir, à se poser des questions sur ses valeurs, sur sa place, son identité pour mieux agir dans la vie que l'on souhaite mener.



Comprendre, soutenir et accepter, élaborer, co-construire, co-naître, proposer un recadrage, baliser un parcours, ces actions me font souvent penser au navigateur, regardant avec le passager la destination, comment ils vont y parvenir, à quel moment réduire ou augmenter la voilure, faire les vérifications, puis quitter le bateau et observer le passager prendre seul le large.



Intéressé par la créativité, la capacité d'activation, de prise de conscience et de mouvement dans les groupes, je pratique également en tant que formateur dans le domaine du développement personnel. J'anime des formations pour mieux comprendre et agir face au stress, au conflit, à l'agressivité et à la violence.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Conseil

Psychologie du travail

Gestion du stress

Formation

Gestion des conflits