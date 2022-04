Elvira GEORGIEVA



 Conquérir et développer de nouveaux marchés. Vendre une marque inconnue et ses produits

 Mettre en place de partenariats rentables (multi-chanel strategy)

 Négocier avec des Grands Comptes pour référencement et commandes

 Manager le réseau de distributeurs sur les pays : Europe, Europe Centrale, Russie

 Négocier avec les partenaires (prix, moyen de paiement, quantités, délai)

 Développer la marge pour garantir la rentabilité, en optimisant la gamme de produits, les tarifs

 Piloter l’ensemble des activités commerciales : à l’export et en interne - BE, logistique, marketing

 Fibre technique (vente des produits électroniques, high-tech, industriels)







Mes compétences :

Business

Commercial

Environnement international

International

Prospection et Business Development

Vente

Négociation commerciale

Management