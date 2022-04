Elvire BONNEFOUS

MES COMPETENCES



PRATIQUE CONFIRMEE DE LA DEGUSTATION

Responsable de la sélection amont régions: Languedoc, Rhône, Provence, Bourgogne, Beaujolais

Contribution aux tests d’analyses sensorielles, veille concurrentielle

Réception et dégustation clientèle : winemaster, acheteur d’enseigne britannique…



OPTIMISATION ET GARANTIE PERMANENTE DE LA QUALITE

Expertise œnotechnique : réalisation d’audits fournisseurs et cahiers des charges

Surveillance de la conformité organoleptique et analytique des vins de la réception à l'embouteillage



CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL FRANCE ET EXPORT

Participation à la construction du budget vins et suivi des achats vin vrac : qualité, quantité, prix

Compréhension des besoins clients pour en assurer leur satisfaction

Prospection en Italie du sud et Amérique Latine dans le cadre de la vente de produits de chêne



PILOTAGE DE PROJETS D'ENTREPRISE PLURIANNUELS

« Maitrise de l’oxygène dissous et freintes vin à l’échelle industrielle»: appel d’offre, partenariat, animation…

« Lutte alternative au vignoble en vue d’une conversion en biodynamie » direction d’essais en autonomie



SOUTIEN ET ENCADREMENT

Orientation du travail des laborantines : réajustements SO2, CO2…et des cavistes : filtration, assemblage

Validation des approvisionnements vin 19500hl/semaine et matières sèches

Coordination d’une équipe de 20 saisonniers pour les travaux en vert de la vigne



CONDUITE DE VIGNOBLE ET VINIFICATION REGION BORDELAISE, CHILI, CALIFORNIE

Evaluation du rendement, contrôle de maturité des raisins et planification des vendanges

Contrôle des opérations de débourbage, fermentations, écoulage, assemblage



