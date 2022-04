Elvire MERLOT

- Chef de projet MOA / AMOA confirmé -



Mes compétences et savoir-faire couvrent le pilotage, la coordination et le suivi de projets web sur le plan fonctionnel : de la formalisation de l’expression du besoin, en passant par la coordination des développements et de la recette jusqu’à la mise en production.

Mon expérience a été acquise (entre autres) dans les secteurs d’activité suivants :



- Automobile

- Télécommunication

- Presse

- VPC ...



Actuellement en SSII, je souhaite enrichir mes compétences en travaillant sur des projets dans divers secteurs d’activité.



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet web

Internet

Internet & Multimédia

Multimedia

Projet web

Web