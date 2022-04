Elvire TOGNISSO

Je suis Ingénieur en Physico-chimie spécialisée dans l'étude des Colloïdes. Au cours d'un poste d'Ingénieur de Recherche au CNRS, j'ai travaillé sur la Récupération Assistée du Pétrole par les méthodes chimiques. A ce titre, j'ai développé des connaissances sur les transferts en milieux poreux et approfondi mes compétences en formulation et caractérisation de tensioactifs.



Je suis intéressée pour intervenir sur des missions de:

• Gestion de projets (planification des différentes actions, gestion des équipements et du budget, lien entre les différents acteurs)



• Management d'une équipe de techniciens en laboratoire



• Expérimentation scientifique (veille documentaire, formulations, analyses des résultats, rédaction de synthèses)



Mes compétences :

R&D

Chimie

Gestion de projet