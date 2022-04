Elyes GHATTAS

RésuméModifierAjouter un lienSélectionner à partir d'une liste d'optionsRéorganiser

-Participation à la définition de la politique d’achat

- Définition du besoin avec les services concernés

- Elaboration des appels d'offres ou des cahiers des charges fournisseurs et/ou prestataires

- Analyse des réponses à appel d'offres et évaluation de la capacité des fournisseurs à répondre aux demandes

- Sélection, qualification et audit des fournisseurs et des produits

- Négociation des prix et délais de livraison avec les fournisseurs / prestataires

- Suivi de l’exécution des contrats d’achats jusqu’à la liquidation selon les clauses (quantité, qualité, délais)

- Suivi des fournisseurs