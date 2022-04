Elyeth TREMBLAY

Vous envisagez de réorganiser un service, modifier votre chaîne de production, mettre en place un outil informatique, développer un produit ou service innovant...

Vous souhaitez limiter le turnover à un poste de travail, réduire les coûts de formation liés à un nouvel outil, répondre à de nouvelles normes "sécurité" sans sacrifier à vos exigences de productivité et qualité...



Chefs d'entreprise, décideurs, concepteurs, mon métier consiste à vous aider à (mieux) prendre en compte dans votre projet, les spécificités de l'activité humaine de travail.

Quel est l'intérêt ?

- Il s'agit d'éviter de vous retrouver avec des outils, moyens et situations de travail correspondant mal aux besoins de vos salariés pour réaliser leurs tâches;

- Ce qui impacterait forcément la performance, la qualité, la sécurité, la fiabilité de votre production, produit ou service;

- Ce qui impacterait aussi vos salariés : difficultés dans le travail, surcharge, démotivation, stress, pathologies physiques, arrêts de travail...;

- Et pourrait donc nécessiter des actions correctives, générant un surcoût d'investissement.



De plus en plus d'entreprises bénéficient des services "gagnant-gagnant" de l'ergonomie. Pourquoi pas vous ?

Mon expérience et mon dynamisme sont à votre service !



Mes compétences :

Ergonomie

Facteurs Organisationnels et Humains

Formation

Management d'équipe et de projets