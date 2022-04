Elysabeth BLANCHET

Spécialiste en Communication B2B IT, j’ai réalisé une grande partie de ma carrière au sein d'une entreprise d'envergure internationale : 4D SAS, éditeur français de logiciels professionnels (bases de données, serveur Web, outils de développement Web 2.0).

Actuellement chez USF, le club Utilisateur SAP, en tant que Chargée de mission marketing et Communication.



Mon métier

Servir le développement de votre entreprise en valorisant son image et en renforçant sa notoriété en combinant divers moyens de communication.

Ma bonne gestion des projets pluridisciplinaires et ma capacité à fédérer les équipes autour de mes projets m'ont permis de remplir des missions diversifiées.



Mes domaines d'intervention

- La communication Web de la société en tant que responsable éditorial du site Web (contenu et navigation en collaboration avec le Web designer, création de portail selon profil des internautes, mise en place de mini-sites pour des événements (annonces, gestion des inscriptions, programmes, intervenants, partenaires, sponsors...)

- Les Relations Presse

- La communication interne et externe via des newsletter ou emailing (conception, mise en place de rubriques interactives, gestion des fichiers abonnés, routage)

- Le référencement (liens commerciaux, choix des mots clefs, inscription annuaires...) notamment via Google Adwords, la gestion et l'analyse du trafic

- Les campagnes Web (conception, achat d'espace, trocs espace sur site partenaires, suivi du plan de communication...), ainsi que le recrutement de partenaires pour différents programmes d'abonnement et d'animation

- La conception en collaboration avec l’équipe commerciale des outils d'aide à la vente, plaquettes commerciales, fiches produits en ligne, témoignages clients

- L'organisation d'un certain nombre d'événements : salons, workshop, Road show et conférences...



Garante du budget, résolument tournée vers les résultats, le respect des engagements et délais, j'ai managé avec succès plusieurs projets depuis la phase d'acceptation à leur livraison.



Laissez-moi vous convaincre de mon savoir-faire et de mon enthousiasme lors d’un prochain entretien où je serai ravie de pouvoir me présenter.



Ma formation initiale est une maîtrise de gestion et un DESS Marketing obtenu à Paris I - Panthéon Sorbonne.



Mes compétences :

Relation presse